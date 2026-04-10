GTA 6 на ПК могут выпустить уже в феврале 2027 года — инсайдер

Инсайдер Detective Seeds, известный своей средней репутацией в индустрии, рассказал о возможном окне выхода GTA 6 на ПК. И оно сильно ближе, чем год или полтора.

Если верить словам информатора, три бывших сотрудника Rockstar рассказали ему, что Take-Two планирует выпустить экшен на ПК уже в феврале 2027 года, то есть через три месяца после выпуска на консолях. Компания якобы хочет сократить разрыв между выходом новой GTA на платформах.

По словам трёх бывших сотрудников Rockstar (с которыми я связался через LinkedIn), релиз GTA 6 на ПК запланирован на февраль 2027 года. Все они заявили, что эти сроки могут измениться, но Take-Two и Rockstar хотят выпустить игру до конца финансового года.

Релиз новой GTA состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series.