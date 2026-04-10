Звезда «Питт» и «Скорой помощи» Ноа Уайли получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Ноа Уайли, известный по ролям в сериалах «Питт» и «Скорая помощь», получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде. До этого у актёра не было подобной отметки и похвалы его актёрской работы.

По словам Уайли, он осознаёт, что буквально становится частью истории, когда его звезда оказывается на Аллее славы.

У меня есть история вверх и вниз по этой улице, как нигде больше на Земле. Сегодня, становясь частью этой истории, я воплощаю в жизнь настоящую детскую мечту. Это всё, что я когда-либо хотел делать, и всё, кем я когда-либо хотел быть.

Ждём возвращения актёра к своей роли в новом сезоне «Питт».