Звезда «Питт» и «Скорой помощи» Ноа Уайли получил звезду на Аллее славы в Голливуде
Ноа Уайли, известный по ролям в сериалах «Питт» и «Скорая помощь», получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде. До этого у актёра не было подобной отметки и похвалы его актёрской работы.
По словам Уайли, он осознаёт, что буквально становится частью истории, когда его звезда оказывается на Аллее славы.
У меня есть история вверх и вниз по этой улице, как нигде больше на Земле. Сегодня, становясь частью этой истории, я воплощаю в жизнь настоящую детскую мечту. Это всё, что я когда-либо хотел делать, и всё, кем я когда-либо хотел быть.
Ждём возвращения актёра к своей роли в новом сезоне «Питт».
