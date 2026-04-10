Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Питт» и «Скорой помощи» Ноа Уайли получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Звезда «Питт» и «Скорой помощи» Ноа Уайли получил звезду на Аллее славы в Голливуде
Комментарии

Ноа Уайли, известный по ролям в сериалах «Питт» и «Скорая помощь», получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде. До этого у актёра не было подобной отметки и похвалы его актёрской работы.

По словам Уайли, он осознаёт, что буквально становится частью истории, когда его звезда оказывается на Аллее славы.

У меня есть история вверх и вниз по этой улице, как нигде больше на Земле. Сегодня, становясь частью этой истории, я воплощаю в жизнь настоящую детскую мечту. Это всё, что я когда-либо хотел делать, и всё, кем я когда-либо хотел быть.

Ждём возвращения актёра к своей роли в новом сезоне «Питт».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android