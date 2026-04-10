Вышел первый трейлер мистической драмы «Шурале» — премьера 7 мая

Вышел первый трейлер мистической драмы «Шурале» — премьера 7 мая
Bosfor Pictures эксклюзивно для «Кинопоиска» представил трейлер мистической драмы «Шурале» с Максимом Матвеевым и рэпером Хаски. В российский прокат лента выйдет 7 мая.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Bosfor Pictures.

Сюжет картины расскажет историю девушки по имени Айша, которая готовится к свадьбе, но неожиданно узнаёт о пропаже брата. В поисках родственника героиня возвращается в родную деревню, где сталкивается не только с собственным прошлым, но и с тайной, хранящейся в глубинах леса.

В фильме также сыграли Геннадий Блинов («Библиотекарь»), Сергей Гилёв («Кентавр»), Рузиль Минекаев («Слово пацана») и другие актёры. Режиссёром выступила Алина Насибуллина («Объекты в зеркале»).

