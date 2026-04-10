Фильм «Майкл» про Майкла Джексона выйдет в кинотеатрах России 30 апреля

24 апреля состоится премьера биографического фильма «Майкл». Картина не доберётся до России официально из-за ухода студии Universal Pictures, однако отечественные кинотеатры уже анонсировали дату показа ленты в стране.

Так, лента доберётся до России 30 апреля — спустя шесть дней после запуска в странах СНГ. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. Ожидается, что трансляции прервутся на майские праздники, однако после них картина вернётся в российский прокат.

Лента «Майкл» посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затронут многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.