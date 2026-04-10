Уровни сложности, сражения с боссами и графика: детали поддержки Crimson Desert

Студия Pearl Abyss рассказала о поддержке игры Crimson Desert. В ближайшие месяцы для игры добавят множество функций, многие из которых попросили сами геймеры.

Так, разработчики добавят новые дополнительные задания и возможность сразиться с боссами, введут три уровня сложности и навыки для персонажей, обновят склады продовольствия и улучшат качество графики.

Что добавят в Crimson Desert в будущих патчах

Дополнительные задания в поздней стадии игры.

Повторные сражения с боссами.

Повторные осады от противников.

Три уровня сложности для игроков с разными навыками.

Новые способности для Дамианы и Унки.

Возможность скрыть оружие за спиной.

Полноценный склад продуктов, где можно хранить ингредиенты для готовки.

Множество новых костюмов, питомцев и существ для передвижения.

Улучшенное управление, интерфейс и более проработанная графика.

Релиз Crimson Desert состоялся 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра стартовала со «Смешанных» отзывов в Steam, однако рейтинг проекта стремительно растёт и уже составляет 82% одобрения.