«У Нолана получилось гораздо лучше»: Стивен Спилберг — о работе над «Интерстелларом»

Американский режиссёр Стивен Спилберг поделился деталями создания фильма «Интерстеллар». Культовый постановщик вспомнил, что был занят в производстве фильма около года и был очень заинтересован в его создании.

В какой-то момент Спилберг попросил Джонатана Нолана написать сценарий ленты, однако он не подошёл режиссёру. После этого Спилберг уступил место брату Джонатана — Кристоферу.

Я работал над «Интерстелларом» целый год и был одержим им. Я провёл много времени, общаясь с учёными и аэрокосмическими инженерами. Я даже нанял брата Криса Нолана, Джонатана, для написания сценария, но он не сработал. Однажды он сказал мне: «Если ты решишь не снимать этот фильм, то я знаю, кто за него возьмётся. Он уже донимает меня по этому поводу. Это мой брат Крис. И он был абсолютно прав. Как только я решил отдать проект в другие руки, Крис присоединился к борту практически на следующий день. В итоге «Интерстеллар» оказался гораздо лучшим фильмом в руках Криса Нолана, чем в моих.

Премьера «Интерстеллара» состоялась 7 ноября 2014 года. Картина заработала в прокате $ 774 млн и стала одной из самых высокооценённых работ Кристофера Нолана. На отечественном «Кинопоиске» картина удерживает первое место в списке 250 лучших фильмов в истории.