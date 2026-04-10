Фильм «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом утёк в Сеть с русской озвучкой

19 марта состоялась премьера фильма «Проект «Аве Мария» («Проект «Конец света» в странах СНГ). Фантастическую ленту с Райаном Гослингом уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, до России картина неофициально добралась 26-го числа.

Спустя полторы недели картина неожиданно оказалась в Сети. Это произошло ещё до полноценного релиза в онлайне — копия утекла с русским дубляжом в разрешении 1080p. При этом качество картинки напоминает не самую качественную копию с проектора с блеклыми цветами и зернистостью.

«Проект «Аве Мария» рассказывает историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи. Общие сборы ленты превысили $ 425 млн, это уже самый успешный фильм студии Amazon MGM.