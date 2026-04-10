На Apple TV вышла комедия «Последствия» с Киану Ривзом и Кэмерон Диас

10 апреля состоялась премьера фильма «Последствия» — нового фильма с Киану Ривзом. Ленту уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами.

«Последствия» рассказывают о неудачливом голливудском актёре Рифе Хоуке, которого начинают шантажировать публикацией в Сети загадочного видео. В попытке спасти свою карьеру герой решает объехать всех своих знакомых, кого он мог обидеть.

Главную роль в ленте сыграл звезда «Матрицы» и «Джона Уика» Киану Ривз. В фильме также снялись Кэмерон Диас («Маска»), Мэтт Бомер («Попутчики»), Кайя Гербер («Американская история ужасов») и другие актёры. Одного из персонажей воплотил на экране Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит») — он также выступил режиссёром проекта. Картина получила смешанные отзывы критиков за слишком банальный сюжет, примитивных персонажей и отсутствие какой-либо идеи.