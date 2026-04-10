Расписание полуфиналов PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2

Сегодня, 10 апреля, в столице Румынии пройдут полуфинальные матчи турнира PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.

Расписание PGL Bucharest 2026 на пятницу, 10 апреля

17:00. 3DMAX (Франция) — Astralis (Дания);

20:00. FUT Esports (Бразилия) — Mongolz (Монголия).

Финал и матч за третье место пройдут завтра, 11 апреля. Напомним, топ-турнир пропускает ряд команд, включая Vitality и Team Spirit. Российская PARIVISION вышла в плей-офф, но вчера вечером уступила The Mongolz и покинула чемпионат, заняв 5-8-е место.