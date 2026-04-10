YouTube вновь повысит цену подписки Premium

Издание The Verge сообщило, что компания Google вновь повысит стоимость подписки YouTube Premium. Цена вырастет на $ 2 в США.

Теперь стоимость индивидуального тарифа Premium составит $ 15,99 в месяц. Семейный пакет обойдётся в $ 26,99. Подорожание коснётся и Premium Lite, который удаляет большую часть рекламы — цена тарифа вырастет до $ 8,99. В издании отметили, что изменённые цены уже действуют для новых подписчиков.

YouTube Premium — это платная подписка на видеохостинг YouTube, предоставляющая просмотр роликов без рекламы, фоновое воспроизведение на мобильных устройствах или офлайн-воспроизведение с предварительной загрузкой. Google постоянно экспериментирует с Premium и добавляет новые функции в подписку.