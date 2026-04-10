В Москве пройдёт финал чемпионата Москвы по компьютерному спорту — вход свободный

Финал чемпионата Москвы по компьютерному спорту состоится 25 апреля на площадке Московского кластера видеоигр в рамках фестиваля «Киберсуббота». Вход на мероприятие бесплатный, требуется предварительная регистрация.

Участники финала разыграют звания чемпионов города в семи дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike 2, StarCraft II, TEKKEN 8, Tetris, Storm Chess и симуляторе гонок дронов DCL: The Game. Победители получат спортивные разряды и право представлять Москву на всероссийских турнирах.

Помимо соревновательной программы, в рамках «Киберсубботы» пройдут лекции киберспортсменов о профессиональной карьере, дискуссии о разработке игр с применением ИИ и актуальных трендах гейминга. В течение дня состоятся автограф-сессии с киберспортсменами и техноблогерами. Отдельная зона будет посвящена российским разработчикам — посетители смогут протестировать игры резидентов Кластера видеоигр до их официального релиза. Завершится день награждением победителей и концертом.