Frozen и molodoy могут перейти в Aurora после IEM Cologne Major 2026 в CS 2 — слух

Frozen и molodoy могут перейти в Aurora после IEM Cologne Major 2026 в CS 2 — слух
Главный редактор HLTV Милан Striker Свежда в подкасте HLTV Confirmed рассказал о возможных изменениях в составе Aurora Gaming по CS2.

По его словам, после IEM Cologne Major 2026 к организации могут присоединиться Данил molodoy Голубенко из FURIA, Давид frozen Чернянский из FaZe Clan и тренер Эшли ashhh Батье. Вероятность такого сценария Свежда оценил в 60%.

Примечательно, что Голубенко ранее заявлял о намерении остаться в FURIA после окончания мэйджора. Слух о переходе molodoy в Aurora также распространял комментатор Чад SPUNJ Бёрчилл, называя в качестве второго новичка Алекси Aleksib Виролайнена — Голубенко опроверг эту информацию дважды.

