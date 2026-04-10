По Honkai: Star Rail выпустят аниме от авторов «Магической битвы»

По Honkai: Star Rail выпустят аниме от авторов «Магической битвы»
Компания HoYoverse в ходе презентации патча 4.2 для Honkai: Star Rail анонсировала оригинальное аниме, которое рисует студия MAPPA, известная по «Человеку-бензопиле» и «Магической битве».

Видео доступно в VK-группе Honkai: Star Rail. Права принадлежат HoYoverse.

Согласно анонсу, сериал представит оригинальную историю во вселенной Honkai: Star Rail. Другие подробности не раскрываются — производство аниме, судя по всему, находится на ранней стадии.

Аниме-сериал рисуют режиссёр Юзуру Тачикава и художник по персонажам Кайоко Исикава, которые ранее работали над фильмом «Человек-бензопила. Фильм: История Резе».

