Авторы Honkai: Star Rail раскрыли награды в честь третьей годовщины

HoYoverse анонсировала список наград для игроков Honkai: Star Rail в рамках третьей годовщины. Версия 4.2 выйдет 22 апреля 2026 года — именно с этой даты начнут действовать большинство праздничных активностей.

За вход в игру в течение семи дней с момента выхода обновления игроки получат 20 Особых звёздных пропусков. 26 апреля на почту поступит письмо от выбранного компаньона с подарком: Звёздный нефрит ×1600 и топливо ×10.

В магазин добавятся эксклюзивные пятизвёздочные персонажи Хохо и Зарянка, а также соответствующие Световые конусы. За вход в игру выдадут золотой дух попутчика ×1 для их обмена. Дополнительно в список персонажей Приглашения звёзд войдут Юньли, Аргенти и Серебряный Волк — на выбор игрока.

Праздничная программа также включает временное событие «Заветные грёзы» с накопительными наградами, событие «Блуждания космического сигнала» со Световым конусом и декором, а также сброс двойного бонуса за первую покупку. В мае заработают периоды с тройными наградами: Планарный раскол 300% — с 4 по 18 мая, Сад множества 300% — с 13 по 25 мая.

Ежегодный первопроходческий отчёт Звёздного экспресса будет доступен с 26 апреля по 7 мая — за участие начислят Звёздный нефрит ×180.

