Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» слили в Сеть с русской озвучкой

Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» слили в Сеть с русской озвучкой
1 апреля состоялась мировая премьера мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». До России продолжение экранизации культовой серии видеоигр неофициально добралось 4 апреля.

Спустя девять дней после выхода в зарубежных кинотеатрах анимационная лента внезапно появилась в Сети. Копию слили с русским дубляжом в разрешении 1080р, но с более блёклым качеством.

Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» рассказывает о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство. Мультфильм собрал уже более 400 млн в прокате, став второй самой кассовой картиной 2026 года.

Какими получились новые приключения Марио и Луиджи:
Мультфильм без откровений. Обзор «Супер Марио: Галактическое кино»
Мультфильм без откровений. Обзор «Супер Марио: Галактическое кино»
