Что нужно знать про обновление 4.2 для Honkai Star Rail — детали со стрима разработчиков

HoYoverse провела презентацию версии 4.2 для Honkai: Star Rail. Обновление под названием «И засмеялись все» выйдет 22 апреля 2026 года и приурочено к третьей годовщине игры.

По сюжету патча ставки в Играх фантаны резко возрастают: победитель получит титул вечного Эона Радости. Новая глава перенесёт Первопроходца в город Морской, где местный медиамагнат Фэлвиш организует телевизионные дебаты с участием всех участников игр.

Новые персонажи HSR 4.2

В версии 4.2 появятся два новых персонажа пути Радости. Серебряный Волк ур. 999 — пятизвёздочный персонаж мнимого типа. В бою она накапливает Скрытые очки, активирует состояние Непобедимый игрок и создаёт игровые предметы для союзников. Пассивная способность позволяет ей вмешиваться в бой даже вне отряда и снимать контроль с союзников.

Эванесса — пятизвёздочный персонаж физического типа. Накапливает статус Настоящий хит, при достижении порога призывает Учителя Лисы для атаки по всем противникам и восстанавливает энергию. Также в 4.2 станет доступен Первопроходец пути Радости со световой палочкой в качестве оружия.

Баннеры HSR 4.2

Первая половина (с 22 апреля): Серебряный Волк ур. 999, рераны Георгины, Кастории и Светлячка.

Вторая половина: Эванесса, рераны Трибби, Воскресенья и Фэйсяо. Светлячок, Хохо, Зеле и Вельт получат усиления.

Новый контент

В 4.2 появятся событие «Блуждания космического сигнала», масштабное обновление Валютных войн с новыми персонажами и уровнями, вторая версия Космической банды с командным режимом и обновление экспресса с возможностью приглашать других игроков. Также добавят инструмент подбора реликвий и рекомендации от Пом-Пома.

В ходе стрима разработчики также показали три промокода на 300 звёздного нефрита.