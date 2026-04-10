«Один из лучших сериалов года»: критики хвалят пятый сезон «Хитростей» от HBO

10 апреля стартовал пятый сезон сериала «Хитрости» — заключительного продолжения популярного комедийного шоу от HBO. Многие критики уже посмотрели проект и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 100% свежести.

Большинство обозревателей называют пятый сезон идеальным завершением сериала. Авторы обзоров отмечают, что в шоу сохранилась комедийная атмосфера, но при этом создатели добавили множество трогательных моментов. Некоторые называют заключительные эпизоды лучшими в 2026 году.

Что пишут критики про пятый сезон сериала «Хитрости»:

Сериал «Хитрости» возвращается с пятым сезоном, предоставляя главным звёздам шоу возможность оставить свой след в истории телевидения. Благодаря их невероятной игре пятый сезон снова стал одним из лучших сериалов года.

Пятый сезон «Хитростей» — это всё, чего вы ожидаете от комедийного сериала. Он едкий, дерзкий, смелый, невероятно умный. После финального сезона шоу будет очень не хватать.

Достойный финал для сериала, который никогда не переставал быть смешным, никогда не опускался до унижений и всегда продолжал развиваться, преодолевая собственное представление о «прогрессивности».

На протяжении пяти сезонов сериал «Хитрости» ни разу не утратил своего очарования и былой формы. Заключительные серии так же смешны и великолепены, как и прежде. Они убедительно завершают одну из самых значимых глав в истории телевизионной комедии.

Сериал «Хитрости» всегда представлял собой радостное сочетание нелепой комедии и фарса с культурной сатирой. В финальном сезоне это сочетание немного усилилось.

«Хитрости» рассказывают о непростых отношениях Деборы Вэнс, 70-летней комедиантки, и Авы Дэниелс, подающей надежды сценаристки, которая работает на Вэнс. Главные роли в проекте играют Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер.