BetBoom Rise of Legends Season 10 по Mobile Legends стартует 16 апреля

Комментарии

ESforce Holding совместно с BetBoom и ФКС России объявили о проведении турнира BetBoom Rise of Legends Season 10 по Mobile Legends: Bang Bang. Соревнование пройдёт с 16 апреля по 22 августа 2026 года, призовой фонд составит 9 млн рублей.

С 16 по 19 апреля пройдут открытые квалификации во второй дивизион. По их итогам восемь команд (по две с каждого дня) выйдут в групповой этап и присоединятся к восьми приглашённым коллективам первого дивизиона.

С апреля по июнь команды двух дивизионов сыграют по системе Round Robin в два круга в формате best-of-3 (до двух побед). Две лучшие команды первого дивизиона получат прямые слоты в плей-офф, ещё несколько участников разыграют две путёвки в закрытой квалификации.

Плей-офф стартует 21 июня в формате best-of-5, а чемпион BetBoom Rise of Legends Season 10 определится 22 августа в офлайн-финале серии BO7. Начиная с групповой стадии, матчи будет освещать студия RuHub, трансляции пройдут на официальных каналах BetBoom Esports на YouTube, VK и Twitch.

