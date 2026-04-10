Хакеры взломали Resident Evil 9: Requiem — игру слили на торренты

На форуме Reddit пользователь с ником voice38 сообщил, что смог взломать новейшую версию антипиратской защиты Denuvo в хорроре Resident Evil 9: Requiem. Теперь игра стала доступна на различных торрент-трекерах.

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

На взлом у хакера ушло полтора месяца с момента релиза проекта студии Capcom — это стало рекордным временем для последней версии Denuvo. Пользователь отметил, что «борьба» c современной антипиратской защитой стала самым сложным испытанием в его практике. Он заявил, что сможет взламывать и следующие новые игры.

Resident Evil: Requiem вышла 27 февраля на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. События девятой части разворачиваются в Раккун-Сити, а главной героиней выступает Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей неких монстров и должна выбраться на свободу. В этот момент в игру вступает Леон Кеннеди, знакомый фанатам по прошлым играм серии.