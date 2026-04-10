Звезда «Пацанов» Карл Урбан хочет сыграть Джона Марстона в фильме по Red Dead Redemption

Звезда «Пацанов» Карл Урбан хочет сыграть Джона Марстона в фильме по Red Dead Redemption
Издание Square Mile взяло интервью у звезды сериала «Пацаны» Карла Урбана. Актёр рассказал об игре, в адаптации которой он хотел бы сыграть.

Урбан отметил, что знаменитый вестерн Red Dead Redemption — одна из его любимых видеоигр. Артист расскзал, что с удовольствием сыграл бы в экранизации, причём именно главного героя первой части Джона Марстона.

Ну серьёзно, Джон Марстон! Я бы с удовольствием сыграл этого персонажа. Red Dead Redemption — одна из моих любимых игр. Интересно, что у меня не было особой возможности так сильно погрузиться в игровую культуру. Время от времени, когда мне всё же выпадала редкая возможность поиграть, Red Dead Redemption определённо была одной из игр, которая меня по-настоящему зацепила.

Карл Урбан уже смог поработать над экранизацией другой культовой серии видеоигр — фильмом «Мортал Комбат 2», где он сыграл знаменитого бойца Джонни Кейджа. Премьера картины в мировом прокате состоится 8 мая.

