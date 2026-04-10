Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эротический триллер «Горничная» сорвал кассу в России благодаря женщинам — исследование

Эротический триллер «Горничная» сорвал кассу в России благодаря женщинам — исследование
Издание «Бюллетень кинопрокатчика» выяснило, что женщины в России больше посещают кинотеатры, чем мужчины. Поводом для исследования вопроса стал кассовый успех проекта, ориентированного на женскую аудиторию — эротического триллера «Горничная» с Сидни Суини.

Согласно данным программы «Кинозритель» Фонда кино, большинство зрителей в кино — это женщины (63%). Только 37% мужчин посещают сеансы. Данный вывод подтверждают кассовые хиты последних лет, такие как обе части «Чебурашки», «Бременские музыканты» и «Волшебник изумрудного города» — бо́льшую часть аудитории перечисленных фильмов составляют именно россиянки.

При этом ещё до 2022 года кинотеатры посещало гораздо меньше женщин. Благодаря выходу фильмов «Мстители: Финал» и «Веном» сеансы собирали в основном именно мужскую аудиторию (60%). На сеансах таких картин, как «Веном 2» и «Человек-паук: Нет пути домой», присутствовали в равной степени как женщины, так и мужчины.

