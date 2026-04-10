Astralis — первый финалист PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2

Astralis обыграла 3DMAX в полуфинале PGL Bucharest 2026. Коллектив под руководством Расмуса HooXi Нильсена впервые за 264 дня вышел в финал профессионального турнира.

CS 2. PGL Bucharest 2026 . 1/2 финала
10 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
Astralis
Окончен
2 : 0
3DMAX

На первой карте Dust2 Astralis обеспечила преимущество 9:3 после первой половины, однако 3DMAX почти сравняла счёт, выиграв шесть раундов подряд. Но датско-шведский состав сумел закончить карту со счётом 13:11. На Overpass Astralis уступала со счётом 5:9, однако перехватила инициативу и победила в серии — 13:10. Лучшим игроком встречи стал снайпер Лав phzy Смидебрант с рейтингом 1,47.

Последний раз Astralis доходила до финала на FISSURE Playground 1, где уступила китайскому клубу TYLOO. Решающий матч PGL Bucharest пройдёт 11 апреля в 18:00 мск — соперником станет победитель пары The MongolZ — FUT. 3DMAX в этот же день в 15:00 сыграет в матче за третье место.

