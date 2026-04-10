Гослинг, Шаламе и Холланд: топ самых востребованных звёзд Голливуда

Гослинг, Шаламе и Холланд: топ самых востребованных звёзд Голливуда
Издание Variety взяло интервью у владельцев кинотеатров в США. Они рассказали, из-за каких звёзд Голливуда зрители ходят в кино.

В список самых востребованных актёров вошли Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Тимоти Шаламе («Марти Великолепный») и Брэд Питт («Формула-1»). В топ также вошли Том Холланд и Зендея, ведь ради них многие зрители идут в кино. Кроме того, владельцы кинотеатров отметили успех фильма «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом, который добился высоких сборов, в том числе благодаря харизматичному исполнителю главной роли.

Самые востребованные актёры Голливуда по версии владельцев кинотеатров

  • Леонардо Ди Каприо
  • Зендея
  • Марго Робби
  • Том Холланд
  • Брэд Питт
  • Райан Гослинг
  • Тимоти Шаламе
  • Остин Батлер.
О новом фильме с Райаном Гослингом:
«Проект «Конец света» — фильм с Гослингом, который трогает сильнее, чем «Интерстеллар»
