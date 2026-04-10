Гослинг, Шаламе и Холланд: топ самых востребованных звёзд Голливуда
Издание Variety взяло интервью у владельцев кинотеатров в США. Они рассказали, из-за каких звёзд Голливуда зрители ходят в кино.
В список самых востребованных актёров вошли Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Тимоти Шаламе («Марти Великолепный») и Брэд Питт («Формула-1»). В топ также вошли Том Холланд и Зендея, ведь ради них многие зрители идут в кино. Кроме того, владельцы кинотеатров отметили успех фильма «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом, который добился высоких сборов, в том числе благодаря харизматичному исполнителю главной роли.
Самые востребованные актёры Голливуда по версии владельцев кинотеатров
- Леонардо Ди Каприо
- Зендея
- Марго Робби
- Том Холланд
- Брэд Питт
- Райан Гослинг
- Тимоти Шаламе
- Остин Батлер.
