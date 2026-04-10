Рэйф Файнс назвал идеального Волан-де-Морта для сериала «Гарри Поттер»

На «Шоу Клаудии Уинклман» гостем стал исполнитель роли Волан-де-Морта в фильмах «Гарри Поттер» Рэйф Файнс. Он рассказал, кто лучше всего сыграл бы главного злодея в предстоящем сериале про мальчика-волшебника.

Артиста спросили, как он относится к теории, что знаменитого антагониста может сыграть Тильда Суинтон, известная по фильмам «Выживут только любовники» и «Хроники Нарнии». Файнс отметил, что она идеально вписалась бы в роль. Сам актёр сообщил, что с удовольствием сам вновь воплотил бы персонажа, но «поезд ушёл».

Меня спрашивали, вернулся бы я к этой роли. Это было несколько лет назад. Я ответил: «Да, с удовольствием». Но потом ничего не произошло. Думаю, этот поезд ушёл. Что касается Тильды Суинтон — она была бы великолепна.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в конце декабря и вновь расскажет историю Мальчика со шрамом, но в формате семи сезонов. Ранее ходили слухи, что Волан-де-Морта воплотит на экране звезда «Острых козырьков» и «Оппенгеймера» Киллиан Мёрфи. Однако актёр сообщил, что не будет играть злодея в шоу. Позднее сообщалось, что роль главного злодея достанется звезде фильмов Marvel Полe Беттани, но он опроверг эту информацию.