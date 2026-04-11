Экипаж «Артемиды-2» вернулся на Землю после полёта до Луны

Ночью 11 апреля научная миссия «Артемида-2» официально подошла к концу. Экипаж космического корабля «Орион» вернулся на Землю спустя девять дней, приземлившись в водах Тихого океана неподалёку от города Сан-Диего.

Видео доступно на YouTube-канале NASA. Права на видео принадлежат NASA.

Таким образом, лунная миссия NASA завершилась успешно. Команда из четырёх астронавтов в лице Грегори Уайсмена, Виктора Гловера, Кристины Кук и Джереми Хансена выполнила задание — отправились до лунной орбиты впервые с 1972 года, сделали множество фотографий и сняли огромное количество видеоматериала, а также протестировали возможности транспортного модуля «Орион» перед будущими полётами.

Момент приземления экипажа в Тихом океане

Фото: NASA

По плану НАСА, в ближайшие годы состоится множество других лунных экспедиций. Ближайшей миссией станет «Артемида-3» — её запуск состоится в 2028 году с полноценной высадкой на Луне.

