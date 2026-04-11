Зрители оценили хоррор «Лики смерти» ниже фильма «Они придут за тобой»

10 апреля состоялась премьера фильма «Лики смерти» — вольного ремейка одноимённого хоррора 1979 года. На следующий день компания CinemaScore представила рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку С. Таким образом, «Лики смерти» понравились зрителям гораздо меньше, чем недавние фильмы ужасов «Они придут за тобой» (В-), «Я иду искать 2» (В+), а также «Крик 7» (В-) и «Невеста» (С+). Критики также смешанно приняли хоррор: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 68% свежести.

Главной героиней фильма «Лики смерти» выступает модератор контента. В один момент она находит видео с инсценировкой убийств из классического хоррора «Лики смерти». Теперь она попытается выяснить, реальными были смерти или нет. В картине сыграли Натаниэл Вулси («Испытание огнём»), Дэйкер Монтгомери («Очень странные дела»), Барби Феррейра («Эйфория») и певица Charli XCX.