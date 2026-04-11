Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезде «Пацанов» Энтони Старру постоянно предлагают молоко в ресторанах из-за Хоумлендера
Комментарии

На шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» гостем стал звезда сериала «Пацаны» Энтони Старр. Он рассказал, как роль злодея Хоумлендера повлияла на его жизнь.

По словам артиста, когда он посещает рестораны, официанты часто предлагают ему выпить молока — антагонист в шоу также любил его выпить. Старр отметил, что он отказывается от напитка, но ценит подобный юмор.

Официанты будут вести себя суперкруто, потом примут заказ на напитки и скажут что-то вроде: «А вам, сэр? Молоко?» Я отказываюсь от молока, но оцениваю шутку.

Пятый сезон «Пацанов» стартовал 8 апреля на стриминговом сервисе Prime Video. Продолжение станет финальным для всего шоу. В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев.

Финал без тормозов: пятый сезон «Пацанов» разрывает с первых минут
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android