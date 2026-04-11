Звезде «Пацанов» Энтони Старру постоянно предлагают молоко в ресторанах из-за Хоумлендера

На шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» гостем стал звезда сериала «Пацаны» Энтони Старр. Он рассказал, как роль злодея Хоумлендера повлияла на его жизнь.

По словам артиста, когда он посещает рестораны, официанты часто предлагают ему выпить молока — антагонист в шоу также любил его выпить. Старр отметил, что он отказывается от напитка, но ценит подобный юмор.

Официанты будут вести себя суперкруто, потом примут заказ на напитки и скажут что-то вроде: «А вам, сэр? Молоко?» Я отказываюсь от молока, но оцениваю шутку.

Пятый сезон «Пацанов» стартовал 8 апреля на стриминговом сервисе Prime Video. Продолжение станет финальным для всего шоу. В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев.