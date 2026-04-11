Атмосферные кадры фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — выход в России 19 ноября

Компания Lionsgate представила атмосферные кадры фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы». Новая часть знаменитой франшизы официально выйдет в России 19 ноября.

Фото: Lionsgate

Лента, как и прошлые картины саги, основана на одноимённом романе Сьюзен Коллинз. «Рассвет жатвы» выступит приквелом франшизы и расскажет историю 50-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети, которого в прошлых фильмах серии играл Вуди Харрельсон.

Главные роли сыграли Майя Хоук («Очень странные дела»), Джозеф Зада («Идеальное преступление»), Джесси Племонс («Бугония»), Эль Фаннинг («Хищник: Планета смерти») и другие актёры. Основного антагониста воплотил на экране Рэйф Файнс («28 лет спустя: Храм костей»). Режиссёром выступил Фрэнсис Лоуренс — автор фильма «Константин» и предыдущих частей «Голодных игр».