Первый трейлер хоррора «Астрал 6» выйдет 13 апреля — СМИ

Издание DiscussingFilm раскрыло дату выхода первого трейлера фильма «Астрал 6». Согласно данным СМИ, тизер представят уже 13 апреля.

Ролик должны представить во время фестиваля CinemaCon-2026. При этом студия Blumhouse пока официально не сообщала о дате выхода трейлера.

Фильм ужасов «Астрал 6» выйдет в мировом прокате 21 августа. Сюжет картины пока неизвестен. Главные роли в проекте сыграли Брэндон Переа («Нет»), Амели Ив («Сверхъестественное») и Лин Шей («Мой ангел-хранитель»). Съёмки проекта завершились в ноябре 2025 года. Режиссёром выступил Джейкоб Чейз — автор фильмов «Ларри» и «Приходи поиграть».

