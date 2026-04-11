NASA показало фото экипажа «Артемиды-2» после возвращения на Землю

Агентство НАСА представило фотографии, сделанные после возвращения экипажа космической миссии «Артемида-2» на Землю. На них показаны космонавты, которые приземлились в Тихом океане, рядом с городом Сан-Диего.

Фото: NASA

На снимках запечатлены четверо астронавтов — Грегори Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен. Они рады вернуться домой после завершения миссии, которая длилась девять дней — за это время экипаж космического корабля «Орион» облетел Луну и благополучно вернулся на Землю. После возвращения команду эвакуировали на вертолётах.

Миссия «Артемида-2» стала первой пилотируемой экспедицией за околоземную орбиту с 1972 года. По плану НАСА, в ближайшие годы состоится множество других отправлений на Луну. Ближайшей миссией станет «Артемида-3» — её запуск состоится в 2028 году с полноценной высадкой на спутнике Земли.