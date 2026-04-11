Группа Gorillaz выпустит игру в духе классических The Legend of Zelda — трейлер

Знаменитая музыкальная группа Gorillaz анонсировала свою собственную видеоигру. Проект выйдет уже 14 апреля.

Gorillaz: The Mountain Game представляет собой приключенческую игру в духе классических The Legend of Zelda. Пользователям дадут возможность взять на себя управление участниками музыкального состава и отправиться в путешествие, чтобы покорить гору. На пути игрокам предстоит решать головоломки и сражаться с противниками.

Игра станет доступна на официальном сайте Kong Studios. Выход проекта приурочен к альбому The Mountain, премьера которого состоялась в феврале. Ранее Gorillaz выпустила короткометражный мультфильм The Mountain, The Moon Cave and The Sad God, который также посвящён новым песням.