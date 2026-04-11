Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Группа Gorillaz выпустит игру в духе классических The Legend of Zelda — трейлер

Группа Gorillaz выпустит игру в духе классических The Legend of Zelda — трейлер
Знаменитая музыкальная группа Gorillaz анонсировала свою собственную видеоигру. Проект выйдет уже 14 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Gorillaz. Права на видел принадлежат Gorillaz.

Gorillaz: The Mountain Game представляет собой приключенческую игру в духе классических The Legend of Zelda. Пользователям дадут возможность взять на себя управление участниками музыкального состава и отправиться в путешествие, чтобы покорить гору. На пути игрокам предстоит решать головоломки и сражаться с противниками.

Игра станет доступна на официальном сайте Kong Studios. Выход проекта приурочен к альбому The Mountain, премьера которого состоялась в феврале. Ранее Gorillaz выпустила короткометражный мультфильм The Mountain, The Moon Cave and The Sad God, который также посвящён новым песням.

Короткометражный мультфильм от Gorillaz:
