Гранд-финал PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2: где смотреть, во сколько начало матча

Сегодня, 11 апреля, в столице Румынии пройдёт финальный матч турнира PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн между датской командой Astralis и бразильской FUT Esports. Решающая игра начнётся в 18:00 мск. В прямом эфире её покажет Okko.

В матче за третье место встретятся 3DMAX (Франция) и Mongolz (Монголия). Эта игра начнётся в 15:00 мск.

Последний раз Astralis доходила до финала на FISSURE Playground 1, где уступила китайскому клубу TYLOO.

Напомним, топ-турнир пропускает ряд команд, включая Vitality и Team Spirit. Российская PARIVISION вышла в плей-офф, но вчера вечером уступила The Mongolz и покинула чемпионат, заняв 5-8-е место.

Материалы по теме Astralis — первый финалист PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2

