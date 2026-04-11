Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Гранд-финал PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2: где смотреть, во сколько начала матча

Гранд-финал PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2: где смотреть, во сколько начало матча
Комментарии

Сегодня, 11 апреля, в столице Румынии пройдёт финальный матч турнира PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн между датской командой Astralis и бразильской FUT Esports. Решающая игра начнётся в 18:00 мск. В прямом эфире её покажет Okko.

Права на трансляцию гранд-финала PGL Bucharest 2026 в России принадлежат Okko.
CS 2. PGL Bucharest 2026 . Гранд-финал
11 апреля 2026, суббота. 18:00 МСК
Astralis
Не начался
FUT Esports
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче за третье место встретятся 3DMAX (Франция) и Mongolz (Монголия). Эта игра начнётся в 15:00 мск.

Последний раз Astralis доходила до финала на FISSURE Playground 1, где уступила китайскому клубу TYLOO.

Напомним, топ-турнир пропускает ряд команд, включая Vitality и Team Spirit. Российская PARIVISION вышла в плей-офф, но вчера вечером уступила The Mongolz и покинула чемпионат, заняв 5-8-е место.

Материалы по теме
Astralis — первый финалист PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2

Самые высокие зарплаты в спорте:

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android