Crimson Desert получила патч с новыми навыками для героев и ускорением диалогов

Студия Pearl Abyss сообщила о выходе крупного патча для игры Crimson Desert. Обновление 1.03.00 уже доступно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Главной особенностью апдейта стало добавление опции отображения оружия. В игру также добавили новые навыки для каждого из персонажей и возможность ускорять обычные диалоги. Кроме того, в экшене фонарь и отражения дают больше подсказок для прохождения, а процесс обнаружений Средоточий Бездны значительно упрощён.

Вместе с обновлением в Crimson Desert исправили множество ошибок. В частности, разработчики избавились от проблемы, из-за которой квест нельзя было завершить, если предметы для задания появлялись у игрока до его активации.

Авторы игры продолжают улучшать боевую систему. Так, в проекте улучшена работа фиксации цели во время поединков с боссами. Кроме того, разработчики добавили новые музыкальные композиции для сражений и экрана загрузки.