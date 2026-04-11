Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Crimson Desert получила патч с новыми навыками для героев и ускорением диалогов

Crimson Desert получила патч с новыми навыками для героев и ускорением диалогов
Комментарии

Студия Pearl Abyss сообщила о выходе крупного патча для игры Crimson Desert. Обновление 1.03.00 уже доступно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Главной особенностью апдейта стало добавление опции отображения оружия. В игру также добавили новые навыки для каждого из персонажей и возможность ускорять обычные диалоги. Кроме того, в экшене фонарь и отражения дают больше подсказок для прохождения, а процесс обнаружений Средоточий Бездны значительно упрощён.

Вместе с обновлением в Crimson Desert исправили множество ошибок. В частности, разработчики избавились от проблемы, из-за которой квест нельзя было завершить, если предметы для задания появлялись у игрока до его активации.

Авторы игры продолжают улучшать боевую систему. Так, в проекте улучшена работа фиксации цели во время поединков с боссами. Кроме того, разработчики добавили новые музыкальные композиции для сражений и экрана загрузки.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android