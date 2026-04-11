Сборы фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей превысили 100 млн рублей

Сборы фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей превысили 100 млн рублей
11 апреля общие сборы фильма «Вот это драма!» в России превысили 100 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата картина добилась спустя два дня с момента выхода — премьера ленты в российских кинотеатрах состоялась 9 апреля. Стоит отметить, что фильм вышел в России в двух форматах: в дубляже и в оригинале, с русскими субтитрами.

По всему миру «Вот это драма!» собрала свыше $ 33 млн. Для фильма, бюджет которого составил около $ 28 млн, такой результат можно считать достойным.

«Вот это драма!» рассказывает о влюблённой паре. За пару дней до свадьбы Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать, теперь их отношения находятся под угрозой. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон («Бэтмен») и Зендея («Эйфория»).

