«Привет из Японии»: в соцсеть X добавили автоматический перевод на все языки

В популярную соцсеть Илона Маска X (ранее Twitter) добавили автоматический перевод на все языки. Функцию начали внедрять по всему миру с 8 апреля.

Перевод постов происходит автоматически с помощью нейросети Grok. Теперь жители разных стран могут беспрепятственно общаться друг с другом на любом языке — соцсеть сама переводит текст, в том числе на русский. Отключить автоматическую локализацию можно, нажав на значок шестерёнки.

Пост на русском языке, переведённый на английский Фото: X

Я люблю автоматический перевод! Теперь я могу писать свои посты на немецком, и все смогут их понять.

Меня зовут Джи Ха. Я девушка из Сеула и умею говорить по-японски. Я фармацевт и лидер рок-группы.

Наконец-то мои сумасшедшие посты на английском смогут быть неправильно понятыми на 47 языках.

Да, я пользуюсь этой функцией, и она оказалась полезной. Устранение языкового барьера в коммуникации — это, наверное, один из самых значительных шагов к глобализации.

Новая функция войдёт в историю как один из самых судьбоносных шагов для платформы.

Теперь всё работает лучше, чем с сервисом «Google Переводчик», по моему скромному мнению. Спасибо за это обновление.

Многие пользователи уже знакомятся друг с другом благодаря новой функции, рассказывая о своей стране и месте проживания — никто не испытывает трудностей в общении.