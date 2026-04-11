«Телеграм» получил обновление с усилением защиты от блокировок
Создатель «Телеграма» Павел Дуров сообщил об обновлении мессенджера для усиления его работоспособности в России. Апдейт уже доступен для всех пользователей сервиса.

По словам Дурова, администраторы приложения обновили протокол мессенджера по противодействию цензуре. Он рекомендует пользователям как можно быстрее установить апдейт, чтобы оставаться на связи даже при усиленных ограничениях в России.

Мы обновили протокол «Телеграма» по противодействию цензуре. Пользователям в России рекомендуется обновить свои приложения, чтобы оставаться на связи, несмотря на запрет. Я рад видеть, что большинство людей уже делают это. Благодаря этому цифровому сопротивлению использование «Телеграма» в России оставалось стабильным на протяжении последней недели, несмотря на полный запрет.

Ранее в СМИ сообщали, что власти России приняли решение о блокировке «Телеграма» к началу апреля. Мессенджер Павла Дурова начали замедлять ещё в середине февраля, а проблемы с загрузкой медиа наблюдались ещё в январе. Ограничения связывают с нарушением российских законов со стороны сервиса — администрация мессенджера якобы не исполняет требования Роскомнадзора по удалению запрещённых материалов.

О потенциальном возобновлении работы «Телеграма» в России:
Вероятность возобновления работы «Телеграма» в России высока — комиссия СПЧ
