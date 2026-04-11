Расписание выхода второго сезона сериала «Грызня» от Netflix
16 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Грызня». Продолжение расскажет о молодой паре, которая становится свидетелем ссоры между начальником и его женой. Инцидент запускает цепочку интриг и манипуляций в элитном загородном клубе, принадлежащем корейскому миллиардеру. Главные роли исполнили Оскар Айзек («Дюна») и Кэри Маллиган («Великий Гэтсби»).
Всего во второй сезон войдёт восемь серий — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли шоу третий сезон, пока неизвестно.
Расписание выхода второго сезона сериала «Грызня»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 апреля
|2-я серия
|16 апреля
|3-я серия
|16 апреля
|4-я серия
|16 апреля
|5-я серия
|16 апреля
|6-я серия
|16 апреля
|7-я серия
|16 апреля
|8-я серия
|16 апреля
