FUT стала чемпионом PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2

FUT стала чемпионом PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2
FUT одержала победу на PGL Bucharest 2026, обыграв Astralis в финале со счётом 3:1. Для организации это первый титул на тир-1 турнире.

CS 2. PGL Bucharest 2026 . Гранд-финал
11 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Astralis
Окончен
1 : 3
FUT Esports

Команда Аулона Krabeni Фазлия доминировала на Ancient и Mirage — обе карты завершились со счётом 13:5. На Nuke Astralis совершила камбэк и в овертайме взяла карту 16:14. Однако на решающем Dust2 FUT не оставила сопернику шансов — 13:3. Лучшим игроком финала стал Дмитрий Dem0N Мирошниченко с KD 70-47.

За победу FUT получила $ 400 тыс. До этого организация выигрывала только на тир-2 чемпионатах — Exort The Proving Ground 4 и Galaxy Battle 2025 Phase 5. Состав был сформирован в августе 2024 года на базе бывшей академии NAVI.

Astralis заработала $ 187 тыс. за второе место. Датский клуб не побеждает в финалах крупных турниров с декабря 2020 года — последним титулом стала победа на IEM Global Challenge. Третье место и $ 150 тыс. достались The MongolZ, обыгравшим 3DMAX в матче за бронзу.

PGL Bucharest 2026 прошёл с 4 по 11 апреля в Румынии, 16 команд разыграли призовой фонд в $ 1,25 млн.

