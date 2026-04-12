Фильму «Мандалорец и Грогу» предрекают худший старт для «Звёздных войн»

Издание BoxOfficeTheory поделилось прогнозами насчёт старта фильма «Мандалорец и Грогу» в прокате. Новая картина по вселенной «Звёздных войн» может собрать в первые выходные около $ 70 млн в США.

Таким образом, картина может продемонстрировать самый слабый старт среди всех фильмов франшизы. Для сравнения, лента «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» собрала за первые выходные только $ 83 млн в американских кинотеатрах. Премьера «Мандалорца и Грогу» приходится на День поминовения в США — то есть на более длинные выходные. Несмотря на это, ленте всё равно предрекают низкие результаты в прокате.

Фильм «Мандалорец и Грогу» выйдет в мировом прокате 22 мая. Картина станет первым полнометражным фильмом по «Звёздным войнам» с 2019 года, со времён выхода «Скайуокер. Восход». Режиссёром ленты выступит Джон Фавро, а продюсером вместе с ним выступил Дэйв Филони, текущий глава Lucasfilm.