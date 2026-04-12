«Обращались со мной как с дерьмом»: композитор «Эйфории» — об уходе из третьего сезона

Британский певец и композитор сериала «Эйфория» Labrinth рассказал, почему его музыка не вошла в третий сезон шоу. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсетях.

По словам музыканта, у него хорошие отношения с каналом HBO. При этом композитор назвал индустрию лицемерной, а также заявил, что авторы шоу обращались с ним «как с дерьмом».

В этой индустрии люди спокойно лгут и при этом называют себя честными. Так что, без шуток, я решил удалить всю музыку, которая там была. Я поговорил с HBO, и, насколько мне известно, у нас всё в порядке. Я ушёл, ведь, честно говоря, когда я работаю на кого-то, его видение для меня превыше всего, но я не позволяю людям обращаться со мной как с дерьмом.

Ранее Labrinth раскритиковал «Эйфорию», сказав, что покидает шоу. Музыку для третьего сезона написал знаменитый композитор Ханс Циммер («Интерстеллар»). Продолжение сериала стартует 13 апреля.