Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Обращались со мной как с дерьмом»: композитор «Эйфории» — об уходе из третьего сезона

Комментарии

Британский певец и композитор сериала «Эйфория» Labrinth рассказал, почему его музыка не вошла в третий сезон шоу. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсетях.

По словам музыканта, у него хорошие отношения с каналом HBO. При этом композитор назвал индустрию лицемерной, а также заявил, что авторы шоу обращались с ним «как с дерьмом».

В этой индустрии люди спокойно лгут и при этом называют себя честными. Так что, без шуток, я решил удалить всю музыку, которая там была. Я поговорил с HBO, и, насколько мне известно, у нас всё в порядке. Я ушёл, ведь, честно говоря, когда я работаю на кого-то, его видение для меня превыше всего, но я не позволяю людям обращаться со мной как с дерьмом.

Ранее Labrinth раскритиковал «Эйфорию», сказав, что покидает шоу. Музыку для третьего сезона написал знаменитый композитор Ханс Циммер («Интерстеллар»). Продолжение сериала стартует 13 апреля.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android