Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Хочу использовать новый инструмент»: режиссёр Стивен Содерберг — об ИИ в кино

«Хочу использовать новый инструмент»: режиссёр Стивен Содерберг — об ИИ в кино
Комментарии

Издание Variety взяло интервью у режиссёра фильмов «11 друзей Оушена» и «Кристоферы» Стивена Содерберга. Он рассказал о своём отношении к применению искусственного интеллекта в кино.

По словам постановщика, он относится к ИИ как к удобному инструменту, который может пригодиться при создании фильмов. Содерберг уверен, что индустрия привыкнет к нейросетям и другие режиссёры будут проще к ним относиться.

Через пять лет мы все, возможно, будем говорить: «Это был забавный этап». Мы можем в итоге использовать ИИ не так много, как думали. Есть люди, которых я абсолютно люблю и уважаю, и они отказываются с ним взаимодействовать. Это их право. Но я не такой. Ты показываешь мне новый инструмент. Я хочу взять его в руки и посмотреть, что к чему.

Постановщик ранее заявил, что использует ИИ при создании документального фильма о Джоне Ленноне из группы The Beatles. Картина расскажет о последнем интервью легендарного музыканта перед его смертью.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android