Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер актёр Джон Нолан, известный по «Тёмному рыцарю» и «Дюнкерку»

Умер актёр Джон Нолан, известный по «Тёмному рыцарю» и «Дюнкерку»
Комментарии

Издание Stratford-Upon-Avon Herald сообщило о смерти актёра Джона Нолана. Британский артист скончался в возрасте 87 лет.

Причина смерти Нолана пока неизвестна. В издании отметили, что актёр умер 11 апреля.

Джон Нолан играл в театре и кино на протяжении 50 лет. За это время он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах. Артист приходится родным дядей культовому режиссёру Кристоферу Нолану — он не раз появлялся в картинах постановщика, таких как «Преследование», «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Дюнкерк». Актёр также играл в знаменитых сериалах «В поле зрения» и «Дюна: Пророчество».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android