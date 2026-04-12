Умер актёр Джон Нолан, известный по «Тёмному рыцарю» и «Дюнкерку»

Издание Stratford-Upon-Avon Herald сообщило о смерти актёра Джона Нолана. Британский артист скончался в возрасте 87 лет.

Причина смерти Нолана пока неизвестна. В издании отметили, что актёр умер 11 апреля.

Джон Нолан играл в театре и кино на протяжении 50 лет. За это время он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах. Артист приходится родным дядей культовому режиссёру Кристоферу Нолану — он не раз появлялся в картинах постановщика, таких как «Преследование», «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Дюнкерк». Актёр также играл в знаменитых сериалах «В поле зрения» и «Дюна: Пророчество».