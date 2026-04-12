Расписание выхода второго сезона «Криминального прошлого» от Apple

22 апреля стартует второй сезон сериала «Криминальное прошлое». Сюжет проекта разворачивается в Лондоне. Главные герои — детективы Джун Ленкер и Дэниел Хегарти. Одна пытается доказать невиновность сидящего в тюрьме, другой стремится защитить своё прошлое расследование. В продолжении им предстоит выяснить, кто стоит за убийством на политическом митинге.

Всего во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительного эпизода состоится 10 июня.

Расписание выхода второго сезона сериала «Криминальное прошлое»