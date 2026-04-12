Сериал Криминальное прошлое, 2 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона «Криминального прошлого» от Apple
22 апреля стартует второй сезон сериала «Криминальное прошлое». Сюжет проекта разворачивается в Лондоне. Главные герои — детективы Джун Ленкер и Дэниел Хегарти. Одна пытается доказать невиновность сидящего в тюрьме, другой стремится защитить своё прошлое расследование. В продолжении им предстоит выяснить, кто стоит за убийством на политическом митинге.

Всего во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительного эпизода состоится 10 июня.

Расписание выхода второго сезона сериала «Криминальное прошлое»

ЭпизодДата выхода
1-я серия22 апреля
2-я серия29 апреля
3-я серия6 мая
4-я серия13 мая
5-я серия20 мая
6-я серия27 мая
7-я серия3 июня
8-я серия10 июня
Финал без тормозов: пятый сезон «Пацанов» разрывает с первых минут
Финал без тормозов: пятый сезон «Пацанов» разрывает с первых минут
