Расписание выхода второго сезона «Криминального прошлого» от Apple
22 апреля стартует второй сезон сериала «Криминальное прошлое». Сюжет проекта разворачивается в Лондоне. Главные герои — детективы Джун Ленкер и Дэниел Хегарти. Одна пытается доказать невиновность сидящего в тюрьме, другой стремится защитить своё прошлое расследование. В продолжении им предстоит выяснить, кто стоит за убийством на политическом митинге.
Всего во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительного эпизода состоится 10 июня.
Расписание выхода второго сезона сериала «Криминальное прошлое»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|22 апреля
|2-я серия
|29 апреля
|3-я серия
|6 мая
|4-я серия
|13 мая
|5-я серия
|20 мая
|6-я серия
|27 мая
|7-я серия
|3 июня
|8-я серия
|10 июня
