«Вершина анимации»: зрители хвалят сериал «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
6 апреля стартовал мультсериал «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней» — новый проект про культового злодея франшизы. Многие зрители уже посмотрели первые эпизоды и высоко оценили их: на агрегаторе Rotten Tomatoes они получили 95% свежести, а на IMDb — 8,5 баллов из 10.

Авторы обзоров хвалят буквально каждый аспект сериала: анимацию, сюжет, битвы и игру актёров озвучки. Некоторые отмечают, что шоу стало лучшим проектом по «Звёздным войнам» со времён «Андора». Ругают сериал за наличие скучных моментов. Кроме того, некоторые зрители устали от периода после «Войн клонов» и хотят, чтобы авторы показали что-то новое.

Что пишут зрители про мультсериал «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»:

Это вершина «Звёздных войн», вершина художественного оформления, вершина анимации и вершина повествования. Лучшие злодеи — это те, за кого хочется болеть, и цели Мола настолько совпадают с целями повстанцев, что вы можете ему сопереживать.
Просто фантастика. Именно такие проекты Disney должен выпускать по «Звёздными войнам», вместо того, чтобы тратить огромные бюджеты на картины, которые не оправдывают ожиданий.
Этот сериал ощущается как особое событие. Это жёсткое, целенаправленное и визуально захватывающее возвращение к истокам, в котором собраны лучшие черты франшизы.
В целом я считаю, что это хороший сериал. Но думаю, что экранизация с живыми актёрами была бы более интересной. Экшен в этом сериале впечатляет. В нескольких местах немного скучно, но в целом он стоит просмотра.
Всё хорошо, но авторам пора уже отойти от «Войн клонов» и заняться чем-то более интересным (например, периодом оригинальной трилогии или сиквелов).

Действие сериала «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней» разворачивается между третьим и четвёртым эпизодом оригинальных фильмов. Главным героем выступает Мол, который уходит в подполье. Он собирается вернуть себе место главы преступного мира. Персонажа вновь озвучит актёр Сэм Уитвер (Дикон из игры Days Gone).

Как смотреть новый проект про Мола:
Расписание выхода мультсериала «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
