«Будто снялся в другом сериале»: Джесси Ашер — о пятом сезоне «Пацанов»

Издание DiscussingFilm взяло интервью у звезды сериала «Пацаны» Джесси Ашера. Он рассказал о своём отношении к пятому сезону супергеройского шоу.

По словам артиста, финальные серии значительно отличаются от предыдущих сезонов. Ашер заявил, что у него появилось чувство, будто он играет того же персонажа, но в совершенно другом сериале. Актёр отметил, что пятый сезон ощущается как странный спин-офф шоу.

У меня такое чувство, будто я играю того же персонажа, но в совсем другом сериале. Декорации другие, тайминг совершенно другой, взаимодействия, диалоги — всё иначе. Так что сейчас это ощущается как какой-то странный спин-офф. Нет ощущения, что это те же «Пацаны», в которых я снимался последние четыре сезона. Сейчас это будто совершенно другой проект. Может, дело в обуви, я не знаю.

Пятый сезон «Пацанов» стартовал 8 апреля на стриминговом сервисе Prime Video. Продолжение станет финальным для всего шоу. В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев.