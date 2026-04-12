Появилось ускоренное видео приземления экипажа «Артемиды-2» на Землю

Появилось ускоренное видео приземления экипажа «Артемиды-2» на Землю
Портал Astropics представил ускоренное видео приземления экипажа космической миссии «Артемида-2» на Землю. В ролике можно увидеть вхождение корабля «Орион» в атмосферу планеты.

Авторы ускорили в 20 раз видео NASA, где показан момент приземления космического судна в воды Тихого океана. Экипаж благополучно вернулся домой после девятидневной миссии, в ходе которой астронавты смогли облететь Луну и собрать множество полезных данных.

Миссия «Артемида-2» стала первой пилотируемой экспедицией за околоземную орбиту с 1972 года. По плану NASA, в ближайшие годы состоится множество других отправлений на Луну. Ближайшей миссией станет «Артемида-3» — её запуск состоится в 2028 году с полноценной высадкой на спутнике Земли.

О приземлении «Ориона»:
