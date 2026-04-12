Пользователи Battle.net из России теперь могут сменить регион без обращения в поддержку

Российские пользователи игровой платформы Battle.net сообщили, что в их аккаунтах появилась опция быстрой смены региона. Информация об этом появилась на портале Noob Club.

Теперь поменять регион учётной записи можно без обращения в службу поддержки и предоставления доказательств об изменении места жительства. Чтобы сделать это, нужно активировать сервис для смены виртуального местоположения, после чего выбрать функцию «Смена страны/региона учетной записи Battle.net». Тогда регион аккаунта изменится на желаемый.

Ранее возможность быстрой смены региона отсутствовала у пользователей из Кореи, России и Беларуси. При этом официально компания Activision Blizzard не сообщала о появлении новой функции. Пользователи предполагают, что опция стала доступной из-за бага и вскоре вновь исчезнет.