«Люди не узнают, через что мы прошли». Командир миссии «Артемида-2» — о полёте вокруг Луны

Командир космической миссии «Артемида-2» Грегори Уайсмен рассказал о полёте вокруг Луны. Астронавт выступил с речью после приземления корабля «Орион» на Землю.

По словам Уайсмена, полёт в космос стал особенным событием в его жизни. Он рассказал, что перед запуском миссии мечтал отправиться в полёт вокруг Луны. Однако, находясь за пределами Земли, астронавт хотел поскорее вернуться домой. Командир также поблагодарил других членов экипажа, сказав, что теперь они навечно связаны друг с другом.

Виктор, Кристина и Джереми — мы связаны навечно, никто здесь никогда не узнает, через что мы четверо только что прошли. Это было особенное событие в моей жизни. Перед запуском миссия кажется величайшей мечтой на Земле. Но когда ты там, за более чем 200 тысяч миль от дома, просто хочешь вернуться к своим семьям. Быть человеком – это нечто особенное, быть на планете Земля – это нечто особенное.

Миссия «Артемида-2» завершилась в ночь на 11 апреля. Полёт стал первой пилотируемой экспедицией за околоземную орбиту с 1972 года — астронавты смогли облететь Луну и собрать множество важных данных. По плану NASA, в ближайшие годы состоится множество других отправлений на Луну. Ближайшей миссией станет «Артемида-3» — её запуск состоится в 2028 году с полноценной высадкой на спутнике Земли.