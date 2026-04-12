Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Хоррор «Полутон» со звездой «Рассказа служанки» выйдет в онлайне 14 апреля

Издание WhenToStream раскрыло дату цифрового релиза фильма ужасов «Полутон». По данным портала, картина станет доступна в онлайне уже 14 апреля.

Таким образом, лента станет доступна для домашнего просмотра спустя месяц, после выхода в мировом прокате — премьера состоялась 13 марта. За это время «Полутон» собрал по всему миру более $ 19 млн. Для фильма, бюджет которого составил скромные $ 500 тыс, такой результат — большой успех. При этом студия А24 пока официально не сообщала дату цифрового релиза картины.

«Полутон» рассказывает о ведущей подкаста, которая ухаживает за своей умирающей матерью. В один момент слушатели присылают ей записи с участием супружеской пары, которая сталкивается с паранормальными звуками. Каждое сообщение всё больше подталкивает героиню к настоящему безумию. Главную роль исполнила Нина Кири («Рассказ служанки»). Хоррор также официально выйдет в российском прокате 30 апреля.

