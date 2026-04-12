«Супер Марио: Галактическое кино» стал самым кассовым фильмом 2026 года

«Супер Марио: Галактическое кино» стал самым кассовым фильмом 2026 года
По итогам второго уикенда сборы мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» достигли $ 308 млн в США. Анимационная лента остаётся лидером местных чартов, обгоняя научно-фантастическую картину «Проект «Конец света».

Сборы проекта в мировом прокате уже превысили $ 629 млн. Таким образом, лента стала самым кассовым фильмом 2026 года, обогнав китайскую спортивную комедию «Пегас 3». Картина ещё в первые выходные окупила свой скромный бюджет в $ 100 млн и продолжает приближаться к миллиардным сборам.

Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» рассказывает о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.

Какими получились новые приключения Марио и Луиджи:
Мультфильм без откровений. Обзор «Супер Марио: Галактическое кино»
Мультфильм без откровений. Обзор «Супер Марио: Галактическое кино»
